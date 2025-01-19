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Актуальное
Ермак провел в Париже важные переговоры по поддержке Украины

Ермак провел в Париже важные переговоры по поддержке Украины

Киев  •  УНН

 • 2394 просмотра

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Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с высокопоставленными чиновниками Франции для обсуждения военной помощи и гарантий безопасности. Стороны обсудили развитие сотрудничества, обучение военных и меры для достижения мира.

В столице Франции руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел ряд важных встреч с высокопоставленными чиновниками Франции, направленных на укрепление двусторонних отношений и координацию дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

В частности, Ермак обсудил с министром Европы и иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро дальнейшее развитие сотрудничества между Украиной и Францией, основываясь на диалоге между президентами обеих стран. Темой разговора стали также совместные усилия по поддержанию европейского единства, необходимого для противостояния российской агрессии и обеспечения стабильности на континенте. 

Кроме этого, состоялись встречи с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, начальником военного штаба Фабьеном Мандоном, а также советниками Ксавье Шателем и Бертраном Бюшвальтером. В фокусе этих переговоров были вопросы военной помощи Украине, программы обучения для украинских военных, а также меры, которые будут способствовать достижению справедливого и долговременного мира. 

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Стороны также уделили внимание разработке гарантий безопасности для Украины. Отдельно обсуждались инициативы, предложенные французской стороной, с целью обеспечения устойчивой поддержки и укрепления безопасности в регионе. 

Франция и Британия ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину - The Telegraph16.01.25, 06:20 • 123261 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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