Ермак провел в Париже важные переговоры по поддержке Украины

В столице Франции руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел ряд важных встреч с высокопоставленными чиновниками Франции, направленных на укрепление двусторонних отношений и координацию дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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В частности, Ермак обсудил с министром Европы и иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро дальнейшее развитие сотрудничества между Украиной и Францией, основываясь на диалоге между президентами обеих стран. Темой разговора стали также совместные усилия по поддержанию европейского единства, необходимого для противостояния российской агрессии и обеспечения стабильности на континенте.

Кроме этого, состоялись встречи с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, начальником военного штаба Фабьеном Мандоном, а также советниками Ксавье Шателем и Бертраном Бюшвальтером. В фокусе этих переговоров были вопросы военной помощи Украине, программы обучения для украинских военных, а также меры, которые будут способствовать достижению справедливого и долговременного мира.

Стороны также уделили внимание разработке гарантий безопасности для Украины. Отдельно обсуждались инициативы, предложенные французской стороной, с целью обеспечения устойчивой поддержки и укрепления безопасности в регионе.

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