Франция и Британия ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину - The Telegraph

Премьер Британии Кир Стармер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческих сил после любого потенциального соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Макрон поддерживает эту идею и уже говорил о ней с Владимиром Зеленским, президентом Украины, и Дональдом Туском, премьер-министром Польши.

Издание также добавляет, что пресс-секретари Даунинг-стрит и Елисейского дворца не отрицают, что Стармер и Макрон обсуждали эту возможность во время встречи в Чекерсе на прошлой неделе.

Подробности разговоров официальные лица в Лондоне и Париже держат в тайне. Однако многочисленные высокопоставленные источники в британском правительстве подчеркнули, что Стармер еще не полностью рассмотрел сделку.

The Telegraph цитирует один из источников в Уайтхолле: "Существуют проблемы относительно того, что мы могли бы поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и является ли это эскалацией".

Это предложение появилось в то время, когда европейские лидеры пытаются решить, как и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины, поскольку избранный президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Киев заключил мирное соглашение с Россией, - подчеркивает издание.

Отмечается, что публичная позиция правительства Великобритании заключается в том, что западные союзники должны предоставить Зеленскому как можно больше поддержки, а украинцы должны решать, когда и стоит ли проводить мирные переговоры.

В частных разговорах министры и чиновники высказывают предположение, что Трамп заставит Украину и Россию сесть за стол переговоров, и сейчас предпринимаются попытки наметить, что будет дальше.

Одна из идей, которая сейчас все чаще обсуждается не только в публичных дебатах, но и за закрытыми дверями в Вестминстере, заключается в том, могут ли западные войска гарантировать какие-либо мирные условия.

Размышления вращаются вокруг идеи, что Россия может сохранить захваченные ею украинские территории в рамках мирного соглашения - хотя относительно этой перспективы остается много неопределенности.

Если это произойдет, европейские лидеры задумываются над тем, что можно сделать для того, чтобы остальная территория Украины была защищена от любых будущих российских нападений, - резюмировало издание.



Напомним

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть участие немецких миротворцев в Украине. Франция и Великобритания также обсуждают возможность размещения своих войск на линии фронта.