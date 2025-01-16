Франція і Британія ведуть перемовини про відправку миротворчих військ в Україну - The Telegraph

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Київ • УНН

 • 123806 перегляди

Макрон і Стармер обговорюють можливість розміщення французьких і британських миротворчих сил в Україні після потенційної мирної угоди. Пропозиція виникла на тлі очікувань щодо тиску Трампа на укладення миру між Україною та РФ.

Прем’єр Британії Кір Стармер Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну як миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Макрон підтримує цю ідею і вже говорив про неї з Володимиром Зеленським, президентом України, і Дональдом Туском, прем'єр-міністром Польщі.

Видання також додає, що прес-секретарі Даунінг-стріт і Єлисейського палацу не заперечують, що Стармер і Макрон обговорювали цю можливість під час зустрічі в Чекерсі минулого тижня.

Подробиці розмов офіційні особи в Лондоні та Парижі тримають у таємниці. Однак численні високопоставлені джерела в британському уряді підкреслили, що Стармер ще не повністю розглянув угоду.

The Telegraph цитує одне з джерел в Уайтхоллі: "Існують проблеми щодо того, що ми могли б підтримати, що ми хотіли б підтримати, і більш широке питання про загрозу, якій можуть піддаватися ці війська, і чи є це ескалацією".

Ця пропозиція з'явилася в той час, коли європейські лідери намагаються вирішити, як і надалі підтримувати суверенітет України, оскільки обраний президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Київ уклав мирну угоду з росією,

- підкреслює видання.

Зауважується, що публічна позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що західні союзники повинні надати Зеленському якомога більше підтримки, а українці повинні вирішувати, коли і чи варто проводити мирні переговори.

У приватних розмовах міністри і чиновники висловлюють припущення, що Трамп змусить Україну і Росію сісти за стіл переговорів, і зараз робляться спроби намітити, що буде далі.

Одна з ідей, яка зараз все частіше обговорюється не лише в публічних дебатах, але й за зачиненими дверима у Вестмінстері, полягає в тому, чи можуть західні війська гарантувати будь-які мирні умови.

Роздуми обертаються навколо ідеї, що Росія може зберегти захоплені нею українські території в рамках мирної угоди – хоча щодо цієї перспективи залишається багато невизначеності.

Якщо це станеться, європейські лідери замислюються над тим, що можна зробити для того, щоб решта території України була захищена від будь-яких майбутніх російських нападів,

- резюмувало видання.

Нагадаємо

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність розглянути участь німецьких миротворців в Україні. Франція та Велика Британія також обговорюють можливість розміщення своїх військ на лінії фронту.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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