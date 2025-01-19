Єрмак провів у Парижі важливі переговори щодо підтримки України

У столиці Франції керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів низку важливих зустрічей із високопосадовцями Франції, спрямованих на зміцнення двосторонніх відносин та координацію подальшої підтримки України. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Зокрема, Єрмак обговорив із міністром Європи та закордонних справ Жаном-Ноелем Барро подальший розвиток співпраці між Україною та Францією, ґрунтуючись на діалозі між президентами обох країн. Темою розмови стали також спільні зусилля з підтримання європейської єдності, необхідної для протистояння російській агресії та забезпечення стабільності на континенті.

Окрім цього, відбулися зустрічі з дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном, начальником військового штабу Фаб’єном Мандоном, а також радниками Ксав’є Шателем і Бертраном Бюшвальтером. У фокусі цих переговорів були питання військової допомоги Україні, програми навчання для українських військових, а також заходи, які сприятимуть досягненню справедливого й довготривалого миру.

Сторони також приділили увагу розробці гарантій безпеки для України. Окремо обговорювалися ініціативи, запропоновані французькою стороною, з метою забезпечення стійкої підтримки та укріплення безпеки в регіоні.

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