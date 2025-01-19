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Єрмак провів у Парижі важливі переговори щодо підтримки України

Єрмак провів у Парижі важливі переговори щодо підтримки України

Київ • УНН

 • 73389 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з високопосадовцями Франції для обговорення військової допомоги та гарантій безпеки. Сторони обговорили розвиток співпраці, навчання військових та заходи для досягнення миру.

У столиці Франції керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів низку важливих зустрічей із високопосадовцями Франції, спрямованих на зміцнення двосторонніх відносин та координацію подальшої підтримки України. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зокрема, Єрмак обговорив із міністром Європи та закордонних справ Жаном-Ноелем Барро подальший розвиток співпраці між Україною та Францією, ґрунтуючись на діалозі між президентами обох країн. Темою розмови стали також спільні зусилля з підтримання європейської єдності, необхідної для протистояння російській агресії та забезпечення стабільності на континенті. 

Окрім цього, відбулися зустрічі з дипломатичним радником президента Франції Емманюелем Бонном, начальником військового штабу Фаб’єном Мандоном, а також радниками Ксав’є Шателем і Бертраном Бюшвальтером. У фокусі цих переговорів були питання військової допомоги Україні, програми навчання для українських військових, а також заходи, які сприятимуть досягненню справедливого й довготривалого миру. 

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Сторони також приділили увагу розробці гарантій безпеки для України. Окремо обговорювалися ініціативи, запропоновані французькою стороною, з метою забезпечення стійкої підтримки та укріплення безпеки в регіоні. 

Франція і Британія ведуть перемовини про відправку миротворчих військ в Україну - The Telegraph16.01.25, 06:20 • 123808 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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