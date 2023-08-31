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Ермак поблагодарил посла Британии, которая завершает дипломатическую миссию, за поддержку Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с послом Великобритании Мелиндой Симмонс, которая завершает свою 4-летнюю дипломатическую миссию в Украине, и поблагодарил ее за мощную поддержку Украины. Об этом он рассказал в Telegarm, передает УНН.

Цитата

"Посол Великобритании Мелинда Симмонс завершает свою четырехлетнюю дипломатическую миссию в Украине. Сегодня лично поблагодарил Мелинду Симмонс и пожелал дальнейших карьерных свершений", - написал Ермак.

Детали

По его словам, Мелинда Симмонс является настоящим примером профессионализма и преданности демократическим ценностям. В наиболее драматические моменты широкомасштабного вторжения России в Украину руководству государства удалось очень быстро обеспечить важную коммуникацию и совместные решения с нашими партнерами - Великобританией благодаря послу.

"Человек, который работает 24/7, искренне болеет за Украину и имеет стратегическое мышление - ваши советы и видение очень помогали нам", - отметил Ермак.

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Он привел цитату Уинстона Черчилля: "Пессимист видит трудности в каждой возможности, оптимист - возможности в трудностях".

По его словам, эта цитата Уинстона Черчилля хорошо описывает совместную работу - мы всегда видим возможности в трудностях и благодаря этому победим.

"Украинцы любят вас. Наша страна благодарна за поддержку", - подчеркнул руководитель ОП.

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