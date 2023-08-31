Єрмак подякував послу Британії, яка завершує дипломатичну місію, за підтримку України

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"Посол Британії Мелінда Сіммонс завершує свою чотирирічну дипломатичну місію в Україні. Сьогодні особисто подякував Мелінді Сіммонс та побажав подальших кар‘єрних звершень", - написав Єрмак.

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За його словами, Мелінда Сіммонс є справжнім прикладом професійності та відданості демократичним цінностям. У найбільш драматичні моменти широкомасштабного вторгнення Росії в Україну керівництву держави вдалося дуже швидко забезпечити важливу комунікацію та спільні рішення з нашими партнерами - Великою Британією завдяки послу.

"Людина, що працює 24/7, щиро вболіває за Україну та має стратегічне мислення - ваші поради та бачення дуже допомагали нам", - наголосив Єрмак.

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Він навів цитату Вінстона Черчилля: "Песиміст бачить труднощі у кожній можливості, оптиміст - можливості у труднощах".

За його словами, ця цитата Вінстона Черчилля гарно змальовує спільну роботу - ми завжди бачимо можливості у труднощах і завдяки цьому переможемо.

"Українці люблять вас. Наша країна вдячна за підтримку", - підкреслив керівник ОП.