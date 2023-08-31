Єрмак подякував послу Британії, яка завершує дипломатичну місію, за підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з послом Великої Британії Меліндою Сіммонс, яка завершує свою 4-річну дипломатичну місію в Україні, та подякував їй за потужну підтримку України. Про це він розповів у Telegarm, передає УНН.
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"Посол Британії Мелінда Сіммонс завершує свою чотирирічну дипломатичну місію в Україні. Сьогодні особисто подякував Мелінді Сіммонс та побажав подальших кар‘єрних звершень", - написав Єрмак.
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За його словами, Мелінда Сіммонс є справжнім прикладом професійності та відданості демократичним цінностям. У найбільш драматичні моменти широкомасштабного вторгнення Росії в Україну керівництву держави вдалося дуже швидко забезпечити важливу комунікацію та спільні рішення з нашими партнерами - Великою Британією завдяки послу.
"Людина, що працює 24/7, щиро вболіває за Україну та має стратегічне мислення - ваші поради та бачення дуже допомагали нам", - наголосив Єрмак.
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Він навів цитату Вінстона Черчилля: "Песиміст бачить труднощі у кожній можливості, оптиміст - можливості у труднощах".
За його словами, ця цитата Вінстона Черчилля гарно змальовує спільну роботу - ми завжди бачимо можливості у труднощах і завдяки цьому переможемо.
"Українці люблять вас. Наша країна вдячна за підтримку", - підкреслив керівник ОП.