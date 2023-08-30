Посол Великої Британії Сіммонс, завершуючи свою місію в країні, звернулась до українців

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«Дякую всім, хто підтримував мене на цьому шляху. Я пишаюся тим, що ми були разом у ці непрості часи. Україна переможе і ми обов’язково зустрінемося знову. Велика Британія — з вами до кінця! До перемоги та після неї!", — заявила Сіммонс.

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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс виконувала свої обов’язки в Україні з літа 2019 року. З вересня на цій посаді її замінить Мартін Гарріс. В британському уряді повідомили, що Мелінда Сіммонс продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді, але не уточнили на якій саме.

Перебуваючи на цій посаді, Сіммонс зізналась, що українське сало їй не припало до душі.

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