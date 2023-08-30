Посол Великої Британії Сіммонс, завершуючи свою місію в країні, звернулась до українців

ukru
29 березня, 17:57 • 271971 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 360590 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 300358 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 335471 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 300525 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219693 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204428 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164242 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535213 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175508 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.1 м/с
90 %
745 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 56634 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59945 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 71599 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78995 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 82686 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392381 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535213 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568788 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565836 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465727 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204971 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 360590 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175025 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165935 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136864 перегляди
Актуальне
Посол Великої Британії Сіммонс, завершуючи свою місію в країні, звернулась до українців

Посол Великої Британії Сіммонс, завершуючи свою місію в країні, звернулась до українців

Київ • УНН

 • 2700590 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, яка завершує свою дипломатичну місію в Україні, записала прощальне звернення до українців українською мовою, яке оприлюднила на своєму Х, повідомляє УНН.

Цитата

«Дякую всім, хто підтримував мене на цьому шляху. Я пишаюся тим, що ми були разом у ці непрості часи. Україна переможе і ми обов’язково зустрінемося знову. Велика Британія — з вами до кінця! До перемоги та після неї!", — заявила Сіммонс.

Додамо

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс виконувала свої обов’язки в Україні з літа 2019 року. З вересня на цій посаді її замінить Мартін Гарріс. В британському уряді повідомили, що Мелінда Сіммонс продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді, але не уточнили на якій саме. 

Перебуваючи на цій посаді, Сіммонс зізналась, що українське сало їй не припало до душі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол Великої Британії отримала від Міноборони України відзнаку

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.92
Bitcoin
$82,253.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,119.70
Ethereum
$1,805.47