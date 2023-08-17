Посол Великої Британії отримала від Міноборони України відзнаку

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"Я дуже пишаюся тим, що отримала цей знак пошани за роботу, яку я зробила в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також посол подякувала міністру оборони України Олексію Резнікову.

Довідково

Мелінда Сіммонс одна з трьох сестер в сім'ї, але її старша сестра померла. Її родина зі сторони батька з Польщі, а - мати з України. Її прабабусі і дідусі народилися і виросли в Харкові. Прадід переїхав спочатку до Києва, а потім до США. Прабабуся, переїхала з Харкова в Кардіфф. Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні з 2019 року.

Заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України «Знак пошани» нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також інші особи за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, зміцнення військового співробітництва та інші заслуги перед Збройними Силами України.

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