Посол Великої Британії отримала від Міноборони України відзнаку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство оборони України нагородило нагрудним знаком «Знак пошани МОУ» посла Великої Британії Мелінда Сіммонс, про це вона повідомила у соціальній мережі Х, передає УНН.
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"Я дуже пишаюся тим, що отримала цей знак пошани за роботу, яку я зробила в Україні", - йдеться в повідомленні.
Також посол подякувала міністру оборони України Олексію Резнікову.
Довідково
Мелінда Сіммонс одна з трьох сестер в сім'ї, але її старша сестра померла. Її родина зі сторони батька з Польщі, а - мати з України. Її прабабусі і дідусі народилися і виросли в Харкові. Прадід переїхав спочатку до Києва, а потім до США. Прабабуся, переїхала з Харкова в Кардіфф. Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні з 2019 року.
Заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України «Знак пошани» нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також інші особи за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, зміцнення військового співробітництва та інші заслуги перед Збройними Силами України.
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