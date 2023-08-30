Посол Великобритании Симмонс, завершая свою миссию в стране, обратилась к украинцам

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«Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути. Я горжусь тем, что мы были вместе в эти непростые времена. Украина победит и мы обязательно встретимся снова. Великобритания — с вами до конца! До победы и после нее!", — заявила Симмонс.

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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс исполняла свои обязанности в Украине с лета 2019 года. С сентября на этом посту ее заменит Мартин Харрис. В британском правительстве сообщили, что Мелинда Симмонс продолжит работу на дипломатической службе на другой должности, но не уточнили на какой именно.

Находясь на этой должности, Симмонс призналась, что украинское сало ей не пришлось по душе.





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