Ермак и советник Трампа обсудили возможную встречу президентов Украины и США
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Майклом Вольцом. Стороны обсудили ситуацию на фронте и организацию личной встречи между Зеленским и Трампом.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советником президента США Майклом Вольцом организацию встреч Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Во время телефонного разговора Ермак и Вольц обсудили ситуацию на поле боя, ход мобилизации и ключевые вызовы для Украины.
Подчеркнул, что поддержка наших партнеров, прежде всего США, остается критически важной. Сильные позиции Украины - залог справедливого и длительного мира, безопасности Европы и всего мира
Отдельно подняли вопрос организации личного контакта между Президентами Украины и США в ближайшее время. Договорились поддерживать постоянную связь для оперативного обмена информацией о ситуации на фронте и вызовах, которые стоят перед Украиной
Напомним
Ранее УНН писал, что по словам госпожи посол Украины в США продолжается работа над организацией встреч команд Зеленского и Трампа.