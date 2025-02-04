Ермак и советник Трампа обсудили возможную встречу президентов Украины и США

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советником президента США Майклом Вольцом организацию встреч Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Во время телефонного разговора Ермак и Вольц обсудили ситуацию на поле боя, ход мобилизации и ключевые вызовы для Украины.

Подчеркнул, что поддержка наших партнеров, прежде всего США, остается критически важной. Сильные позиции Украины - залог справедливого и длительного мира, безопасности Европы и всего мира

Отдельно подняли вопрос организации личного контакта между Президентами Украины и США в ближайшее время. Договорились поддерживать постоянную связь для оперативного обмена информацией о ситуации на фронте и вызовах, которые стоят перед Украиной