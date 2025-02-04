Єрмак і радник Трампа обговорили можливу зустріч президентів України та США

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з радником президента США Майклом Вольцом організацію зустрічей Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Під час телефонної розмови Єрмак та Вольц обговорили ситуацію на полі бою, перебіг мобілізації та ключові виклики для України.

Наголосив, що підтримка наших партнерів, передусім США, залишається критично важливою. Сильні позиції України – запорука справедливого й тривалого миру, безпеки Європи та всього світу - зазначив Єрмак.

Окремо порушили питання організації особистого контакту між Президентами України та США найближчим часом. Домовилися підтримувати постійний зв’язок для оперативного обміну інформацією щодо ситуації на фронті та викликів, які стоять перед Україною - додав керівник ОП.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що за словами пані посол України в США триває робота над організацією зустрічей команд Зеленського і Трампа.