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єПідтримка: украинцы смогут потратить деньги за вакцинацию в течение 9 месяцев

єПідтримка: украинцы смогут потратить деньги за вакцинацию в течение 9 месяцев

Киев • УНН

 • 245142 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Кабинет министров Украины поддержал расширение программы "єПідтримка" в приложении "Дія". Отныне средства можно будет потратить в течение не 4, а 9 месяцев со дня зачисления. Об этом по итогам правительственного заседания сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

“Кабинет Министров Украины принял решение внести изменения в постановление "Некоторые вопросы оказания помощи в рамках программы „єПідтримка““, которыми предусмотрел... увеличение срока действия счета для получения помощи, а также срока использования помощи с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет”, — написал Мельничук.

Детали

Он напомнил также, что правительство также поддержало выделение дополнительной помощи в размере 500 грн. В случае получения бустерной дозы вакцинации.

Кроме того, было одобрено предоставление лицам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью i І II группы, состоящих на учете в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств и оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Добавим

На прошлом заседании правительство одобрило постановление, которое дает возможность подросткам в возрасте от 14 до 18 лет тратить средства на вакцинацию против COVID-19.

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