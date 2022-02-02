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Шахед-136

Уряд розширив "тисячу за COVID-вакцинацію" на підлітків

Уряд розширив "тисячу за COVID-вакцинацію" на підлітків

Київ • УНН

 • 11170 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України на засіданні в середу cхвалив рішення розширити програму президента "єПідтримка". Витрачати кошти за вакцинацію проти COVID-19 тепер зможуть діти віком від 14 до 18 років. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

"Підлітки 14-18 років відтепер зможуть скористатися програмою єПідтримка. Уряд сьогодні розширив ініціативу Президента", - написав прем’єр у своєму Telegram-каналі.

Деталі

З його слів, крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі, кошти програми можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Шмигаль повідомив також, що у найближчій перспективі уряд планує надати можливість вакцинованим людям з інвалідністю І та ІІ групи купувати лікарські засоби за програмою "єПідтримка".

За даними прем’єра, люди віком від 60 років вже витратили понад 132 млн грн на лікарські засоби за 9 днів після розширення програми. Загалом у межах "єПідтримки" українці витратили 2,3 млрд грн.

Як уточнив у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, сьогодні Кабмін розширив перелік сфер діяльності, у яких можна отримати послуги в межах програми, зокрема, на сферу освіти (на оплату здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках та секціях, здобуття професійної/професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти та проживання в гуртожитках закладів освіти).

Також, за його словами, дозволили придбати за кошти програми "єПідтримка" друковані засоби масової інформації, товари спортивного призначення, а також шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України наприкінці січня розширив програму Президента "єПідтримка". Люди від 60 років з 24 січня можуть витрачати кошти за вакцинацію проти COVID-19 на ліки.

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