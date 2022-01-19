Кабмін дозволив витрачати пенсіонерам тисячу за COVID-вакцинацію на ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Кабінет міністрів України розширив програму Президента "єПідтримка". Люди від 60 років зможуть з 24 січня витрачати кошти за вакцинацію від COVID-19 на ліки. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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"Внесено зміни до Порядку надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка", в частині надання можливості придбання лікарських засобів отримувачами допомоги віком від 60 років", - написав Мельничук.
Деталі
Під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українці старше 60 років з 24 січня зможуть витратити 1000 грн на ліки.
Окрім того, Шмигаль зазначив, що перелік дії програми Президента також планують розширити на дітей віком 12-17 років.
"Сьогодні – це буде оформлено відповідне протокольне доручення. МОЗ вже спростило доступ підлітків до вакцинації від COVID-19", - розповів він.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що громадянам у віці 60+ хочуть дозволити використати 1 тис. гривень "за вакцинацію" за соціальними напрямками.
Нагадаємо, скористатись коштами за програмою “єПідтримка” невдовзі зможуть неповнолітні. Міністерство освіти і науки вже надало пропозиції з приводу того, на що можуть піти кошти.