Кабмин разрешил тратить пенсионерам тысячу за COVID-вакцинацию на лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Кабинет министров Украины расширил программу Президента "эПоддержка". Люди от 60 лет смогут с 24 января тратить средства за вакцинацию от COVID-19 на лекарства. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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"Внесены изменения в порядок оказания помощи в рамках программы "эПоддержка" и порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для оказания помощи в рамках программы "эПоддержка", в части предоставления возможности приобретения лекарственных средств получателями помощи в возрасте от 60 лет", - написал Мельничук.
Детали
Во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что украинцы старше 60 лет с 24 января смогут потратить 1000 грн на лекарства.
Кроме того, Шмигаль отметил, что перечень действия программы Президента также планируют расширить на детей в возрасте 12-17 лет.
"Сегодня - это будет оформлено соответствующее протокольное поручение. Минздрав уже упростил доступ подростков к вакцинации от COVID-19", - рассказал он.
Дополнение
Ранее сообщалось, что гражданам в возрасте 60+ хотят разрешить использовать 1 тыс. гривен "за вакцинацию" по социальным направлениям.
Напомним, воспользоваться средствами по программе “эПоддержка” вскоре смогут несовершеннолетние. Министерство образования и науки уже предоставило предложения по поводу того, на что могут пойти средства.