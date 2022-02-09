Гроші на ліки і 500 грн за бустер: уряд розширив "єПідтримку"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні cхвалив рішення розширити програму "єПідтримка", щоб пенсіонери могли витрачати кошти на ліки та комуналку, передає кореспондент УНН.
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"Передбачається внесення змін до порядку надання допомоги "єПідтримка" та порядку використання коштів шляхом того, щоб змінити її, дати можливість придбати ліки особам з інвалідністю I та II групи, здійснювати оплату послуг ЖКГ громадянам від 60 років таособам з інвалідністю I та II групи та надати додаткову допомогу у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози", - сказала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час презентації постанови.
Деталі
Вона повідомила, що проситиме один день на доопрацювання для того, щоб погодити з Мінсоцполітики та Мінцифрою дати введення в дію постанови.
Уряд підтримав постанову з одноденним доопрацюванням.
Додамо
На минулому засідання уряд схвалив постанову, яка дає змогу підліткам віком від 14 до 18 років витрачати кошти за вакцинацію проти COVID-19.