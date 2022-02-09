Гроші на ліки і 500 грн за бустер: уряд розширив "єПідтримку"

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 41065 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 67346 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 80451 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 108732 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 117228 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 107041 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 128157 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166507 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178508 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215316 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 96714 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 176468 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 240272 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 57319 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 45157 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 240272 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 176469 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 289208 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 408993 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 661336 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 2028 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 45157 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 97506 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 135147 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 160081 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Гроші на ліки і 500 грн за бустер: уряд розширив "єПідтримку"

Гроші на ліки і 500 грн за бустер: уряд розширив "єПідтримку"

Київ • УНН

 • 17028 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні cхвалив рішення розширити програму "єПідтримка", щоб пенсіонери могли витрачати кошти на ліки та комуналку, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Передбачається внесення змін до порядку надання допомоги "єПідтримка" та порядку використання коштів шляхом того, щоб змінити її, дати можливість придбати ліки особам з інвалідністю I та II групи, здійснювати оплату послуг ЖКГ громадянам від 60 років таособам з інвалідністю I та II групи та надати додаткову допомогу у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози", - сказала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час презентації постанови.

Деталі

Вона повідомила, що проситиме один день на доопрацювання для того, щоб погодити з Мінсоцполітики та Мінцифрою дати введення в дію постанови.

Уряд підтримав постанову з одноденним доопрацюванням.

Додамо

На минулому засідання уряд схвалив постанову, яка дає змогу підліткам віком від 14 до 18 років витрачати кошти за вакцинацію проти COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33