єПідтримка: українці зможуть витратити гроші за вакцинацію впродовж 9 місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кабінет міністрів України підтримав розширення програми “єПідтримка” у застосунку “Дія”. Відтепер кошти можна буде витратити впродовж не 4, а 9 місяців з дня зарахування. Про це за підсумками урядового засідання повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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“Кабінет Міністрів України прийняв рішення внести зміни до Постанови „Деякі питання надання допомоги в рамках Програми „єПідтримка““, якими передбачив... збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев’яти місяців з дня зарахування коштів на рахунок”, — написав Мельничук.
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Він нагадав також, що уряд також підтримав виділення додаткової допомоги у розмірі 500 грн. у разі отримання бустерної дози вакцинації.
Крім того, було схвалено надання особам віком від 60 років та особам з інвалідністю І та ІІ групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів та оплати вартості житлово-комунальних послуг.
Додамо
На минулому засідання уряд схвалив постанову, яка дає змогу підліткам віком від 14 до 18 років витрачати кошти за вакцинацію проти COVID-19.