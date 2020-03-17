Емец пообещал перевести работу медучреждений в усиленный круглосуточный режим
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что вместе с правительством министерство переформатирует все соответствующие инстанции в усиленный круглосуточный режим работы из-за эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в видеообращении, которое размещено на YouTube-канале МОЗ, передает УНН.
"Мы вошли в новую фазу борьбы с распространением коронавируса. Мы переформатируем работу всех соответствующих инстанций и государственных органов в усиленный круглосуточный режим", - сказал Емец.
По его словам, правительство и власть действуют в этой ситуации синхронно и слаженно.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19.