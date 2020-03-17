Ємець пообіцяв перевести роботу медзакладів у посилений цілодобовий режим

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що разом з урядом міністерство переформатує всі відповідні інстанції у посилений цілодобовий режим роботи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Про це він заявив у відеозверненні, яке розміщено на YouTube-каналі МОЗ, передає УНН.

"Ми увійшли у нову фазу боротьби з поширенням коронавірусу. Ми переформатуємо роботу всіх відповідних інстанцій та державних органів у посилений цілодобовий режим", - сказав Ємець.

За його словами, уряд та влада діють у цій ситуації синхронно та злагоджено.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський постановив утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19.

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