Ємець пообіцяв перевести роботу медзакладів у посилений цілодобовий режим
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що разом з урядом міністерство переформатує всі відповідні інстанції у посилений цілодобовий режим роботи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Про це він заявив у відеозверненні, яке розміщено на YouTube-каналі МОЗ, передає УНН.
"Ми увійшли у нову фазу боротьби з поширенням коронавірусу. Ми переформатуємо роботу всіх відповідних інстанцій та державних органів у посилений цілодобовий режим", - сказав Ємець.
За його словами, уряд та влада діють у цій ситуації синхронно та злагоджено.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський постановив утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19.