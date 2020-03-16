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Зеленський утворив Координаційну раду із протидії COVID-19

Зеленський утворив Координаційну раду із протидії COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський постановив утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19. Про це йдеться у відповідному указі Президента №88/2020 від 16 березня, передає УНН.

"…З метою посилення захисту населення, невідкладного здійснення заходів щодо протидії поширенню COVID-19 в Україні, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якого є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19 в Україні", - йдеться у документі.

Зазначається, що Координаційна рада має право одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали, а також запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

Координаційну раду очолює сам Зеленський. До її складу входять міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данілов, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, Керівник ОП Андрій Єрмак, міністр інфраструктури Владислав Криклій, очільник МЗС Дмитро Кулеба, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, міністр оборони Андрій Таран, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, начальник Генштабу Руслан Хомчак, перший помічник Президента Сергій Шефір та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомлялося в УНН, за рішенням уряду України, 16 березня 2020 року з 00:00 до 00:00 3 квітня припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства. Усі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України. 

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