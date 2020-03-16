Зеленский создал Координационный совет по противодействию COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19. Об этом говорится в соответствующем указе Президента №88/2020 от 16 марта, передает УНН.
"...С целью усиления защиты населения, неотложного осуществления мероприятий по противодействию распространению COVID-19 в Украине в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательного органа при Президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине", - говорится в документе.
Отмечается, что Координационный совет имеет право получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы, а также приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.
Координационный совет возглавляет сам Зеленский. В его состав входят министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр здравоохранения Илья Емец, Руководитель ОП Андрей Ермак, министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава МИД Дмитрий Кулеба, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, начальник Генштаба Руслан Хомчак, первый помощник Президента Сергей Шефир и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщалось в УНН, по решению правительства Украины, 16 марта 2020 года с 00:00 до 00:00 3 апреля прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев и лиц без гражданства. Все граждане Украины имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины.