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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 10610 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Елизавета II приняла шляпку от украинского дизайнера

Киев • УНН

 • 206299 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Королева Великобритании Елизавета II приняла шляпку от украинского дизайнера Руслана Багинского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram дизайнера.

Елизавета II приняла шляпку от украинского дизайнера

Цитата

"Ее Величество королева Елизавета II согласилась принять фирменную шляпку из Украины", – написал Багинский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от RUSLAN(@ruslanbaginskiy)

Напомним

Через посла Великобритании Мелинду Симмонс для королевы Елизаветы II передали шляпку, которую создал украинский дизайнер Руслан Багинский.

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