Елизавета II приняла шляпку от украинского дизайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Королева Великобритании Елизавета II приняла шляпку от украинского дизайнера Руслана Багинского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram дизайнера.
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"Ее Величество королева Елизавета II согласилась принять фирменную шляпку из Украины", – написал Багинский.
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Напомним
Через посла Великобритании Мелинду Симмонс для королевы Елизаветы II передали шляпку, которую создал украинский дизайнер Руслан Багинский.