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Український дизайнер створив капелюшок для королеви Єлизавети ІІ

Київ • УНН

 • 343761 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова передала послу Великої Британії Мелінді Сіммонс капелюх українського дизайнера Руслана Багінського для королеви Єлизавети ІІ, передає УНН.

Український дизайнер створив капелюшок для королеви Єлизавети ІІ

Деталі

Джапарова наголосила, що завдяки рішучому опору українського народу російському агресору, сміливості та патріотизму Україна встановлює тренди в різних сферах на різних континентах, а інтерес до України посилив інтерес і до всього українського – історії, традицій, мови, культури.

Також вона відзначила "допомогу амбасадорів української фешн-дипломатії у відкритті дверей, в які інколи не так просто достукатися політикам".

"Серед них, звичайно, Руслан Багінський – всесвітньо відомий дизайнер головних уборів та аксесуарів, про капелюшок від якого мріють світові селебритіс. З нагоди Дня Незалежності та на знак глибокої вдячності за послідовну підтримку Великою Британією України у нашій боротьбі проти агресора Руслан створив унікальний вишуканий капелюшок для Її Величності королеви Великої Британії Єлизавети II, який нещодавно передали Мелінді Сіммонс", - сказала Джапарова.

"Пишаємося, що український капелюх від Багінського – тепер частина колекції головних уборів Її Величності", - додала дипломат.

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