Український дизайнер створив капелюшок для королеви Єлизавети ІІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова передала послу Великої Британії Мелінді Сіммонс капелюх українського дизайнера Руслана Багінського для королеви Єлизавети ІІ, передає УНН.
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Джапарова наголосила, що завдяки рішучому опору українського народу російському агресору, сміливості та патріотизму Україна встановлює тренди в різних сферах на різних континентах, а інтерес до України посилив інтерес і до всього українського – історії, традицій, мови, культури.
Також вона відзначила "допомогу амбасадорів української фешн-дипломатії у відкритті дверей, в які інколи не так просто достукатися політикам".
"Серед них, звичайно, Руслан Багінський – всесвітньо відомий дизайнер головних уборів та аксесуарів, про капелюшок від якого мріють світові селебритіс. З нагоди Дня Незалежності та на знак глибокої вдячності за послідовну підтримку Великою Британією України у нашій боротьбі проти агресора Руслан створив унікальний вишуканий капелюшок для Її Величності королеви Великої Британії Єлизавети II, який нещодавно передали Мелінді Сіммонс", - сказала Джапарова.
"Пишаємося, що український капелюх від Багінського – тепер частина колекції головних уборів Її Величності", - додала дипломат.
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