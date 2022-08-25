Украинский дизайнер создал шляпку для королевы Елизаветы II

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Джапарова подчеркнула, что благодаря решительному сопротивлению украинского народа русскому агрессору, смелости и патриотизму Украина устанавливает тренды в разных сферах на разных континентах, а интерес к Украине усилил интерес и ко всему украинскому истории, традициям, языку, культуре.

Также она отметила "помощь послов украинской фэшн-дипломатии в открытии дверей, в которые иногда не так просто достучаться политикам".

"Среди них, конечно, Руслан Багинский – всемирно известный дизайнер головных уборов и аксессуаров, о шляпке от которой мечтают мировые селебритисы. По случаю Дня Независимости и в знак глубокой благодарности за последовательную поддержку Великобританией Украины в нашей борьбе против агрессора Руслан создал уникальную изысканную шляпку для Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы II, которую недавно передали Мелинди Симмонс", - сказала Джапарова.

"Гордимся, что украинская шляпа от Багинского – теперь часть коллекции головных уборов Ее Величества", - добавила дипломат.

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