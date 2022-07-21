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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 9225 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Букінгемський палац показав коштовності королеви Єлизавети в честь платинового ювілею

Букінгемський палац показав коштовності королеви Єлизавети в честь платинового ювілею

Київ • УНН

 • 225011 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Портретні фотографії молодої королеви Єлизавети II, зроблені на початку її правління, та коштовності, які вона носила, будуть виставлені у Букінгемському палаці з п'ятниці. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Діадеми, сережки та намиста є частиною виставки «Сходження королеви», присвяченої її рекордним семи десятиліттям перебування на престолі.

Експозиція доступна для гостей, які відвідують парадні зали палацу, які відкриті для публіки вперше за три роки.

96-річна Єлизавета, що править найдовше у Великій Британії і в даний час є найстарішим у світі монархом, стала королевою 6 лютого 1952 року, після смерті її батька, короля Георга VI.

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