Букінгемський палац показав коштовності королеви Єлизавети в честь платинового ювілею
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Портретні фотографії молодої королеви Єлизавети II, зроблені на початку її правління, та коштовності, які вона носила, будуть виставлені у Букінгемському палаці з п'ятниці. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Діадеми, сережки та намиста є частиною виставки «Сходження королеви», присвяченої її рекордним семи десятиліттям перебування на престолі.
Експозиція доступна для гостей, які відвідують парадні зали палацу, які відкриті для публіки вперше за три роки.
96-річна Єлизавета, що править найдовше у Великій Британії і в даний час є найстарішим у світі монархом, стала королевою 6 лютого 1952 року, після смерті її батька, короля Георга VI.