Букінгемський палац показав коштовності королеви Єлизавети в честь платинового ювілею

Деталі

Діадеми, сережки та намиста є частиною виставки «Сходження королеви», присвяченої її рекордним семи десятиліттям перебування на престолі.

Експозиція доступна для гостей, які відвідують парадні зали палацу, які відкриті для публіки вперше за три роки.

96-річна Єлизавета, що править найдовше у Великій Британії і в даний час є найстарішим у світі монархом, стала королевою 6 лютого 1952 року, після смерті її батька, короля Георга VI.