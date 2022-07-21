Букингемский дворец показал драгоценности королевы Елизаветы в честь платинового юбилея
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Портретные фотографии молодой королевы Елизаветы II, сделанные в начале ее правления и драгоценности, которые она носила, будут выставлены в Букингемском дворце с пятницы. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Диадемы, серьги и ожерелья являются частью выставки «Восхождение королевы», посвященной ее рекордным семи десятилетиям пребывания на престоле.
Экспозиция доступна для гостей, посещающих парадные залы дворца, открытые для публики впервые за три года.
96-летняя Елизавета, что правит дольше всего в Великобритании и в настоящее время является старейшим в мире монархом, стала королевой 6 февраля 1952 года, после смерти ее отца, короля Георга VI.