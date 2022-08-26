Єлизавета ІІ прийняла капелюшок від українського дизайнера
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ прийняла капелюшок від українського дизайнера Руслана Багінського. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram дизайнера.
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"Її Величність королева Єлизавета ІІ погодилася прийняти фірмовий капелюшок із України", – написав Багінський.
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Нагадаємо
Через посла Великої Британії Мелінду Сіммонс для королеви Єлизавети ІІ передали капелюшок, який створив український дизайнер Руслан Багінський.