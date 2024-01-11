Зеленский рассказал о работе Кабмина: управлять такой махиной сложно, ее можно упростить с помощью диджетализации
Киев • УНН
Зеленский подчеркивает, что размер Кабинета Министров усложняет управление им, но диджитализация упрощает процессы и уменьшает бюрократию.
Кабинет министров очень большой, из-за чего им сложно управлять. Однако цифровизация и диджетализация можно сделать работу государственных институтов проще. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью с представителями балтийских СМИ, передает корреспондентка УНН.
Война показывает слабые места любого государства. Мы прежде всего это увидели. Мы уменьшаем максимально бюрократию, но ее еще очень много. Здесь цифровизация кстати очень помогает. Мы понимаем, что институты очень раздуты, что Кабмин большой. Но пусть сейчас не боятся в Кабмине, пусть успокоятся. Я имею в виду в целом управлять большой такой махиной очень сложно, а сегодня с помощью диджитал изменений можно делать проще.
Детали
Зеленский также добавил, что "много совещаний, которые мы раньше проводили, для этого собирались вместе сотни людей, сегодня онлайн ежедневные совещания. Все институты на одном экране и все это нормально. Война научила многим вещам".
Украинский Президент также отметил, что во время войны у населения очень большой запрос на справедливость. Поэтому вопросы коррупции, ухода от бюрократии являются важными.
Благодаря западному оружию Украина уничтожила 26 вертолетов за сутки - Зеленский11 январь 2024, 19:42 • 13361 просмотр
Зеленский рассказал о работе Кабмина: управлять такой махиной сложно, ее можно упростить с помощью диджетализации
Зеленский подчеркивает, что размер Кабинета Министров усложняет управление им, но диджитализация упрощает процессы и уменьшает бюрократию.
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