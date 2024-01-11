Зеленський розповів про роботу Кабміну: керувати такою махіною складно, її можна спростити за допомогою діджеталізації
Київ • УНН
Зеленський підкреслює, що розмір Кабінету Міністрів ускладнює управління ним, але діджиталізація спрощує процеси та зменшує бюрократію.
Кабінет міністрів дуже великий, через що ним складно керувати. Проте цифровізація та діджеталізація можна зробити роботу державних інституцій простішою. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю із представниками балтійських ЗМІ, передає кореспондентка УНН.
Війна показує слабкі місця будь-якої держави. Ми передусім це побачили. Ми зменшуємо максимально бюрократію, але її ще дуже багато. Тут цифровізація до речі дуже допомагає. Ми розуміємо, що інституції дуже роздуті, що Кабмін великий. Але нехай зараз не бояться в Кабміні, нехай заспокояться. Я маю на увазі в цілому керувати великою такою махіною дуже складно, а сьогодні за допомогою діджитал змін можна робити простіше.
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Зеленський також додав, що "багато нарад, які ми раніше проводили, для цього збирались разом сотні людей, сьогодні онлайн щоденні наради. Всі інституції на одному екрані і все це нормально. Війна навчила багатьом речам".
Український Президент також зауважив, що під час війни у населення дуже великий запит на справедливість. Тому питання корупції, відходу від бюрократії є важливими.
Завдяки західній зброї Україна знищила 26 гелікоптерів за добу - Зеленський 11.01.24, 21:42 • 29957 переглядiв