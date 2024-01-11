Зеленський розповів про роботу Кабміну: керувати такою махіною складно, її можна спростити за допомогою діджеталізації

Кабінет міністрів дуже великий, через що ним складно керувати. Проте цифровізація та діджеталізація можна зробити роботу державних інституцій простішою. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю із представниками балтійських ЗМІ, передає кореспондентка УНН.

Війна показує слабкі місця будь-якої держави. Ми передусім це побачили. Ми зменшуємо максимально бюрократію, але її ще дуже багато. Тут цифровізація до речі дуже допомагає. Ми розуміємо, що інституції дуже роздуті, що Кабмін великий. Але нехай зараз не бояться в Кабміні, нехай заспокояться. Я маю на увазі в цілому керувати великою такою махіною дуже складно, а сьогодні за допомогою діджитал змін можна робити простіше.