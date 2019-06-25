Единственный поляк, который голосовал за возвращение России в ПАСЕ, сделал это случайно

"Мое последнее голосование по вопросу о повторном приеме России в Совет Европы является результатом технической ошибки: почти двести поправок было принято вместе с польской делегацией и членами делегации Украины. Сегодня во второй половине дня я сделаю заявление, чтоб исправить ошибку", - написал он.



Так, сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы оспорили полномочия российской делегации.



Как сообщал УНН, накануне ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.