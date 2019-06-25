Единственный поляк, который голосовал за возвращение России в ПАСЕ, сделал это случайно
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Член польской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Кристоф Мецковский, который во время финального голосования поддержал изменения в регламенте ПАРЕ, позволяющие России вернуться в ассамблею, сообщил в Twitter, что сделал это по ошибке, передаёт УНН.
"Мое последнее голосование по вопросу о повторном приеме России в Совет Европы является результатом технической ошибки: почти двести поправок было принято вместе с польской делегацией и членами делегации Украины. Сегодня во второй половине дня я сделаю заявление, чтоб исправить ошибку", - написал он.
Так, сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы оспорили полномочия российской делегации.
Как сообщал УНН, накануне ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.