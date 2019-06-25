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Єдиний поляк, який голосував за повернення Росії в ПАРЄ, зробив це випадково

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Член польської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Крістоф Мецковскій, який під час фінального голосування підтримав зміни в регламенті ПАРЄ, що дозволяють Росії повернутися в асамблею, повідомив в Twitter, що зробив це помилково, передає УНН.

Єдиний поляк, який голосував за повернення Росії в ПАРЄ, зробив це випадково

"Моє останнє голосування з питання про повторний прийом Росії до Ради Європи є результатом технічної помилки: майже двісті поправок було прийнято разом з польською делегацією та членами делегації України. Сьогодні в другій половині дня я зроблю заяву, щоб виправити помилку", - написав він.

Так, сьогодні в Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржили повноваження російської делегації.

Як повідомляв УНН, напередодні ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, які відкривають дорогу до повернення делегації РФ.

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