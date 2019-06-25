В ПАСЕ обжаловали полномочия делегации РФ

“Хватило голосов оспорить полномочия делегации РФ! Теперь в течении суток Комитеты ПАСЕ должны рассмотреть вопрос и предложить проект решения! Ночью проиграли бой, но не проиграли войну!”, — написал нардеп.

Как сообщал УНН, накануне ПАСЕ приняла изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.