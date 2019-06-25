У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи вистачило голосів, щоб оскаржити повноваження російської делегації. Про це на Facebook написав учасник української делегації в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Вистачило голосів оскаржити повноваження делегації РФ! Тепер протягом доби Комітети ПАРЄ повинні розглянути питання і запропонувати проект рішення! Вночі програли бій, але не програли війну!”, - написав нардеп.
Як повідомляв УНН, напередодні ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, які відкривають дорогу до повернення делегації РФ.