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ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, що відкривають дорогу до повернення делегації РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні вночі 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема проти Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання на сайті ПАРЄ.

ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, що відкривають дорогу до повернення делегації РФ

За це рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти - 62, утрималися 10.

"ПАРЄ у стані зомбі в першій ночі відкрила двері агресору. Завтра битва триватиме далі. За санкції, які залишилися серед можливих. Ганьба", написав у Facebook голова української делегації Володимир Ар'єв.

Нагадаємо, проект цієї резолюції регламентний комітет ПАРЄ ухвалив 3 червня. Розгляд поправок до документа, запропонованих членами української делегації та їхніми союзниками, розпочався близько 20:00 24 червня і тривав майже шість годин.

Доповідачкою з цього питання була бельгійка Петра де Суттер, головувала на засіданні президентка ПАРЄ, швейцарка Ліліан Морі-Паск’є.

Українська делегація підготувала більше 200 поправок, аби заблокувати повернення російської делегації, але "за" проголосували лише 52 європейці, 110 - "проти". Про це на своїй сторінці в Facebook написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко і додала, що це "справжня Страсбурзька змова".

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