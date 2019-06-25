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ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ

Киев • УНН

 • 13333 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы на своем заседании ночью 25 июня поддержала резолюцию, которая меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию заседания на сайте ПАСЕ.

ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ

За это решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против - 62, воздержались 10.

"ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных. Позор", написал в Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев.

Напомним, проект этой резолюции регламентный комитет ПАСЕ принял 3 июня. Рассмотрение поправок к документу, предложенных членами украинской делегации и их союзниками, начался около 20:00 24 июня и продолжался до 1:48 25 июня.

Докладчиком по этому вопросу была бельгийка Петра де Суттер, председательствовала на заседании ПАСЕ швейцарка Лилиан Мори-Паскье.

Украинская делегация подготовила более 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации, но "за" проголосовали лишь 52 европейца, 110 - "против". Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и добавила, что это "настоящий Страсбургский заговор".

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