ПАРЄ сьогодні розгляне пов'язані з поверненням РФ питання

КИЇВ. 24 червня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує у Страсбурзі, сьогодні розгляне зміни правил ПАРЄ, що може вплинути на питання повернення Росії в організацію, і для української делегації це буде важкий день, а результат боротьби проти повернення РФ непередбачуваний. Про це заявив голова постійної української парламентської делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає УНН.