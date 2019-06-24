ПАРЄ сьогодні розгляне пов'язані з поверненням РФ питання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує у Страсбурзі, сьогодні розгляне зміни правил ПАРЄ, що може вплинути на питання повернення Росії в організацію, і для української делегації це буде важкий день, а результат боротьби проти повернення РФ непередбачуваний. Про це заявив голова постійної української парламентської делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає УНН.
"У української делегації сьогодні в Страсбурзі важкий день. Кожна сесія ПАРЄ останні роки ставала тяжчою за попередню в питанні санкцій проти російської делегації. Ця може стати вирішальною", - вказав Ар'єв.
Він зауважив, що різниця між 2014 роком і нинішнім моментом "полягає в тому, кому ми протистоїмо". "Тоді це була Москва і група проросійських парламентарів. Тепер це Москва, група проросійських парламентарів, суттєво збільшена за рахунок росту популярності в ЄС популістів і радикалів, а також керівництво Ради Європи, Німеччина і Франція. Антанта 2.019", - зазначив голова української делегації в ПАРЄ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін про повернення РФ до Ради Європи: шанси значні
"Тобто, і наше завдання ускладнилося в рази, і позиції послабились. Незважаючи на те, що єдність делегація тримає, ми маємо порушену єдність інституцій і нові умови - розпущений парламент (в такий час до всіх перехідних традиційно менше дослухаються - чекають нового складу), напіввідставлений міністр закордонних справ і президент, якому події в ПАРЄ нецікаві. Тому результат непередбачуваний, попри всю нашу готовність дати серйозний бій. Будемо робити все можливе в цих умовах", - підсумував він.
Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, що ускладнює санкційну процедуру проти РФ. Українська сторона назвала це "поганим варіантом", водночас вказавши, що якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкції в урізаному варіанті все ж залишиться. Голосування на сесії Асамблеї відбудеться 24 червня.
Як вказали у прес-службі ПАРЄ, обговорення процесу ухвалення рішень в Асамблеї, які стосуються повноважень і голосування, стане одним з ключових питань літньої сесії ПАРЄ, яка відбуватиметься у Страсбурзі з 24 по 28 червня. Голосування цього питання може допомогти Росії повернутися в ПАРЄ.