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ПАСЕ сегодня рассмотрит связанные с возвращением РФ вопросы

Киев • УНН

 • 10040 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, сегодня рассмотрит изменения правил ПАСЕ, что может повлиять на вопрос возвращения России в организацию, и для украинской делегации это будет тяжелый день, а результат борьбы против возвращения РФ непредсказуем. Об этом заявил председатель постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает УНН.

ПАСЕ сегодня рассмотрит связанные с возвращением РФ вопросы

"У украинской делегации сегодня в Страсбурге тяжелый день. Каждая сессия ПАСЕ последние годы становилась тяжелее предыдущей в вопросе санкций против российской делегации. Эта может стать решающей", - отметил Арьев.

Он добавил, что разница между 2014 годом и нынешним моментом "заключается в том, кому мы противостоим". "Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев. Теперь это Москва, группа пророссийских парламентариев, существенно увеличенная за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция. Антанта 2.019", - отметил глава украинской делегации в ПАСЕ.

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"То есть, и наша задача усложнилась в разы, и позиции ослабли. Несмотря на то, что единство делегация держит, мы имеем нарушенное единство институтов и новые условия - распущенный парламент (в такое время ко всем переходным традиционно меньше прислушиваются - ждут нового состава), полуотставленный министр иностранных дел и президент, которому события в ПАСЕ неинтересны. Поэтому результат непредсказуем, несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой. Будем делать все возможное в этих условиях", - подытожил он.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, усложняющий санкционную процедуру против РФ. Украинская сторона назвала это "плохим вариантом", в то же время указав, что если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте все же останется. Голосование на сессии Ассамблеи состоится 24 июня.

Как указали в пресс-службе ПАСЕ, обсуждение процесса принятия решений в Ассамблее, касающихся полномочий и голосований, станет одним из ключевых вопросов летней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня. Голосование этого вопроса может помочь России вернуться в ПАСЕ.

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