Клімкін про повернення РФ до Ради Європи: шанси значні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Російська Федерація має значні шанси повернутися у Раду Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю "5 каналу", передає УНН.
Так, на питання, які шанси на повернення до Ради Європи має Росія, Клімкін відповів: "Шанси значні".
"Багато з європейських країн таким чином хочуть купити прогнозованість у відносинах з Росією. Вони розуміють, що Росія є такою, як вона є, вони хочуть мати важіль впливу на Росію і тримати її в Раді Європи. Я вважаю, що це за визначенням погана і помилкова стратегія", - зазначив Клімкін.
Він додав, що зараз існують проблеми навколо цього питання.
"Я намагався пояснити усім нашим партнерам, що проблеми не в поверненні як такому – від того, що там (в Раді Європи – ред.) буде декілька російських депутатів, нам не холодно, не спекотно. Проблема зовсім в іншому – хтось хоче використати це повернення як шлях до нової нормальності з Росією", - сказав Клімкін.
За його словами, Росія нічого не зробила з тих умов, які ставила Рада Європи для її повернення туди.
Нагадаємо, Росія сформувала делегацію в ПАРЄ.
Як повідомляв УНН, у Литві заявили, що Росія використовує ПАРЄ для обходу персональних санкцій ЄС.