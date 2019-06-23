У Литві заявили, що Росія використовує ПАРЄ для обходу персональних санкцій ЄС

КИЇВ. 23 червня. УНН. Четверо з 18 членів російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, підпадають під персональні санкції ЄС через агресію Росії проти України. Росія, повернувшись в ПАРЄ, спробує використовувати організацію, щоб обійти ці персональні санкції. Про це написав литовський депутат Емануеліс Зінгеріс на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.