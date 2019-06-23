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У Литві заявили, що Росія використовує ПАРЄ для обходу персональних санкцій ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Четверо з 18 членів російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, підпадають під персональні санкції ЄС через агресію Росії проти України. Росія, повернувшись в ПАРЄ, спробує використовувати організацію, щоб обійти ці персональні санкції. Про це написав литовський депутат Емануеліс Зінгеріс на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

У Литві заявили, що Росія використовує ПАРЄ для обходу персональних санкцій ЄС

"У понеділок на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі буде проголосовано рішення, яке відкриє шлях для одностороннього повернення російської делегації в ПАРЄ - тобто повне право голосу буде повернуто російської делегації", - написав депутат.

Він нагадав, що права російської делегації були обмежені через анексію Кримського півострова України та порушення Статуту Ради Європи в 2014 і 2015 роках.

"Схоже, що 4 з 18 членів нової російської делегації (тобто Ігор Лебедєв (Список № 114 Рішення 2014/145), Леонід Калашников (Список № 110 Рішення 2014/145), Світлана Сергіївна (Список № 116 Рішення 2014/145 ) і Леонід Слуцький (Список № 18 Рішення 2014/145)) перебувають під персональними санкціями ЄС за агресію Росії проти України - заборона на в'їзд в ЄС (не діє для міжнародних організацій). Очевидно, що Росія намагається використовувати ПАРЄ, щоб обійти ці персональні санкції ЄС", - зазначив Зінгеріс.

Він також наголосив, що Росія не виконала жодної резолюції ПАРЄ щодо ситуації в Україні, не виконує Мінські угоди і продовжує агресивну поведінку щодо України.

"Тому дуже важливо, щоб члени ПАРЄ залишалися принциповими і не підтримали резолюцію, що дозволяє російській делегації повернутися в ПАРЄ. В іншому випадку це не тільки підірве авторитет цієї організації, але і дасть Росії додатковий аргумент на користь скасування санкцій ЄС", - додав політик.

Нагадаємо, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, що ускладнює санкційні процедури проти РФ. Українська сторона назвала це "поганим варіантом", вказавши при цьому, що якщо резолюцію проголосують, то можливість ввести санкції в урізаному варіанті все ж залишиться. Голосування на сесії Асамблеї відбудеться 24 червня.

У Росії заявляли, що країна подасть заявку в ПАРЄ, якщо їй нададуть всі права делегації.

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