В Литве заявили, что Россия использует ПАСЕ для обхода персональных санкций ЕС

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 63398 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 135501 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 117983 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 177366 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 224874 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 196298 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 236029 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 205932 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 472287 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 239032 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
82%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 118059 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 45375 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 76059 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 49184 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 74231 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 242792 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 222687 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 308211 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 472290 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 567170 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 16356 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 177377 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 74336 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 71179 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 76845 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Литве заявили, что Россия использует ПАСЕ для обхода персональных санкций ЕС

Киев • УНН

 • 11436 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Четверо из 18 членов российской делегации в Парламентскую асамблею Совета Европы, подпадают под персональные санкции ЕС из-за агрессии России против Украины. Россия, вернувшись в ПАСЕ, попытается использовать организацию, чтобы обойти эти персональные санкции. Об этом написал литовский депутат Эмануэлис Зингерис на своей странице в Facebook, передаёт УНН.

В Литве заявили, что Россия использует ПАСЕ для обхода персональных санкций ЕС

“В понедельник на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге будет проголосовано решение, которое откроет путь для одностороннего возвращения российской делегации в ПАСЕ — то есть полное право голоса будет возвращено российской делегации”, — написал депутат.

Он напомнил, что права российской делегации были ограничены из-за аннексии Крымского полуострова Украины и нарушения Устава Совета Европы в 2014 и 2015 годах.

“Похоже, что 4 из 18 членов новой российской делегации (т.е. Игорь Лебедев (Список № 114 Решения 2014/145), Леонид Калашников (Список № 110 Решения 2014/145), Светлана Сергеевна (Список № 116 Решения 2014 / 145) и Леонид Слуцкий (Список № 18 Решения 2014/145)) находятся под персональными санкциями ЕС за агрессию России против Украины — запрет на въезд в ЕС (не действует для международных организаций). Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС”, — отметил Зингерис.

Он также подчеркнул, что Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации в Украине, не выполняет Минские соглашения и продолжает агрессивное поведение в отношении Украины.

“Поэтому очень важно, чтобы члены ПАСЕ оставались принципиальными и не поддержали резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться в ПАСЕ. В противном случае это не только подорвет авторитет этой организации, но и даст России дополнительный аргумент в пользу отмены санкций ЕС”, — добавил политик.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, что усложняет санкционные процедуры против РФ. Украинская сторона назвала это “плохим вариантом”, указав при этом, что если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте все же останется. Голосование на сессии Ассамблеи состоится 24 июня.

В России заявляли, что страна подаст заявку в ПАСЕ, если ей предоставят все права делегации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$81,984.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,732.77