В Литве заявили, что Россия использует ПАСЕ для обхода персональных санкций ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Четверо из 18 членов российской делегации в Парламентскую асамблею Совета Европы, подпадают под персональные санкции ЕС из-за агрессии России против Украины. Россия, вернувшись в ПАСЕ, попытается использовать организацию, чтобы обойти эти персональные санкции. Об этом написал литовский депутат Эмануэлис Зингерис на своей странице в Facebook, передаёт УНН.
“В понедельник на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге будет проголосовано решение, которое откроет путь для одностороннего возвращения российской делегации в ПАСЕ — то есть полное право голоса будет возвращено российской делегации”, — написал депутат.
Он напомнил, что права российской делегации были ограничены из-за аннексии Крымского полуострова Украины и нарушения Устава Совета Европы в 2014 и 2015 годах.
“Похоже, что 4 из 18 членов новой российской делегации (т.е. Игорь Лебедев (Список № 114 Решения 2014/145), Леонид Калашников (Список № 110 Решения 2014/145), Светлана Сергеевна (Список № 116 Решения 2014 / 145) и Леонид Слуцкий (Список № 18 Решения 2014/145)) находятся под персональными санкциями ЕС за агрессию России против Украины — запрет на въезд в ЕС (не действует для международных организаций). Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС”, — отметил Зингерис.
Он также подчеркнул, что Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации в Украине, не выполняет Минские соглашения и продолжает агрессивное поведение в отношении Украины.
“Поэтому очень важно, чтобы члены ПАСЕ оставались принципиальными и не поддержали резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться в ПАСЕ. В противном случае это не только подорвет авторитет этой организации, но и даст России дополнительный аргумент в пользу отмены санкций ЕС”, — добавил политик.
Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, что усложняет санкционные процедуры против РФ. Украинская сторона назвала это “плохим вариантом”, указав при этом, что если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте все же останется. Голосование на сессии Ассамблеи состоится 24 июня.
В России заявляли, что страна подаст заявку в ПАСЕ, если ей предоставят все права делегации.