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Климкин о возвращении РФ в Совет Европы: шансы значительные

Киев • УНН

 • 10120 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Российская Федерация имеет значительные шансы вернуться в Совет Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "5 каналу", передает УНН.

Климкин о возвращении РФ в Совет Европы: шансы значительные

Так, на вопрос, какие шансы на возвращение в Совет Европы имеет Россия, Климкин ответил: "Шансы значительные".

"Многие из европейских стран таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с Россией. Они понимают, что Россия является такой, как она есть, они хотят иметь рычаг влияния на Россию и держать ее в Совете Европы. Я считаю, что это по определению плохая и ошибочная стратегия", - отметил Климкин.

Он добавил, что сейчас существуют проблемы вокруг этого вопроса.

"Я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблемы не в возвращении как таковом - от того, что там (в Совете Европы - ред.) будет несколько российских депутатов, нам не холодно, не жаркое. Проблема совсем в другом - кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности с Россией", - сказал Климкин.

По его словам, Россия ничего не сделала из тех условий, которые ставил Совет Европы для ее возвращения туда.

Напомним, Россия сформировала делегацию в ПАСЕ.

Как сообщал УНН, в Литве заявили, что Россия использует ПАСЕ для обхода персональных санкций ЕС.

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