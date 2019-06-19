Росія сформувала делегацію в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Рада Федерації і Державна Дума РФ в середу сформували делегацію Росії для її можливої участі в літній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Рада Думи затвердила склад думської частини делегації Федеральних зборів в ПАРЄ або, як вона офіційно називається, депутації Державної думи. До неї увійшли 22 людини — 11 представників і 11 заступників. Згідно міжфракційного квотного принципу, від фракції “Єдина Росія” були висунуті 14 депутатів, по три депутата від ЛДПР і КПРФ, два — від “Справедливої Росії”, — повідомив журналістам глава комітету нижньої палати з міжнародних справ Леонід Слуцький.
За його словами, 11 депутатів можуть бути відряджені до Страсбурга для участі в сесії: Петро Толстой, Ігор Лебедєв, Леонід Калашников, Світлана Журова, Сергій Пахомов, Оксана Пушкіна, Ірина Родніна, Микола Рижак, Шамсаїл Саралієв, Віра Ганзя і сам Слуцький.
У той же час голова комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив, що Радфед в середу сформував свою частину російської делегації в ПАРЄ на чолі з першим заступником голови комітету СФ з міжнародних справ, екс-послом РФ в США Сергієм Кисляком.
Також до складу делегації увійшли заступник голови комітету Радфеду з конституційного законодавства і держбудівництва Олександр Башкин, заступник голови комітету по бюджету і фінансових ринках Андрій Єпішин, перший заступник голови комітету з економічної політики Сергій Калашников, перший заступник голови комітету з оборони і безпеки Володимир Кожин, член комітету з соціальної політики Тетяна Лебедєва, перший заступник голови комітету з аграрно-продовольчої політики і природокористування Сергій Лісовський.
Як повідомляв УНН, регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, що ускладнює санкційні процедури проти РФ. Українська сторона назвала це “поганим варіантом”, вказавши при цьому, що якщо резолюцію проголосують, то можливість ввести санкції в урізаному варіанті все ж залишиться. Голосування на сесії Асамблеї відбудеться 24 червня.
У Росії заявляли, що країна подасть заявку в ПАРЄ, якщо їй нададуть всі права делегації.