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Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Киев • УНН

 • 9896 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Совет Федерации и Государственная Дума РФ в среду сформировали делегацию России для ее возможного участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

«Совет Думы утвердил состав думской части делегации Федерального собрания в ПАСЕ или, как она официально называется, депутации Государственной думы. В нее вошли 22 человека - 11 представителей и 11 заместителей. Согласно межфракционному квотному принципу, от фракции "Единая Россия" были выдвинуты 14 депутатов, по три депутата от ЛДПР и КПРФ, два - от "Справедливой России", - сообщил журналистам глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, 11 депутатов могут быть командированы в Страсбург для участия в сессии: Петр Толстой, Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя и сам Слуцкий.

В то же время председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что Совфед в среду сформировал свою часть российской делегации в ПАСЕ во главе с первым заместителем председателя комитета СФ по международным делам, экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Также в состав делегации вошли зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, первый зампред комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, член комитета СФ по социальной политике Татьяна Лебедева, первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

Как сообщал УНН, регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, что усложняет санкционные процедуры против РФ. Украинская сторона назвала это "плохим вариантом", указав при этом, что если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте все же останется. Голосование на сессии Ассамблеи состоится 24 июня.

В России заявляли, что страна подаст заявку в ПАСЕ, если ей предоставят все права делегации. 

Украинские Национальные Новости

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