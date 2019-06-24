Страсбурзька змова: у ПАРЄ не підтримали правки України для протидії "російському реваншу"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Українська делегація підготувала більше 200 поправок, аби заблокувати повернення російської делегації, але "за" проголосували лише 52 європейці, 110 - "проти". Про це на своїй сторінці в Facebook написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко і додала, що це "справжня Страсбурзька змова", передає УНН.
"Наша делегація підготувала більше 200 поправок, аби заблокувати повернення російської делегації. Алексей Гончаренко і Олена Сотник в залі поставили питання про її (резолюції - ред.) повернення в комітет, для розгляду поправок. За це проголосували лише 52 чесних європейці, 110 проти", - написала Геращенко.
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За її словами, у ПАРЄ "відбувається справжня Страсбурзька змова".
Нагадаємо, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, розглядає зміни правил ПАРЄ, які можуть вплинути на питання повернення Росії в організацію.