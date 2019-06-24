Подали 200 правок: стало відомо, як Україна протидіятиме "російському реваншу" в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Україна має декілька варіантів протидії "російському реваншу" у Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець повідомив у Facebook, передає УНН.
"Не зважаючи на складність ситуації, ми маємо декілька варіантів протидії російському реваншу. Зараз ми подали близько 200-т правок. Будемо боротись за кожну. Якщо пройде хоч одна з тих, які змінюють певні пункти регламенту, то зможемо знівелювати всю резолюцію", - написав Ємець.
Він водночас зазначив, що йому "сумно дивитися, як Рада Європи сама знищує власну сутність".
"Ті принципи і цінності, заради яких ця міжнародна інституція і була створена. Принципи, які мали бути важливіші за гроші", - додав він.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, сьогодні розгляне зміни правил ПАРЄ, які можуть вплинути на питання повернення Росії в організацію.
Як повідомляв УНН, дискусії та голосування на сьогоднішньому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи можуть затягнутися до півночі.