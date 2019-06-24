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Подали 200 поправок: стало известно, как Украина будет противодействовать "российскому реваншу" в ПАСЕ

Киев • УНН

 • 11482 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Украина имеет несколько вариантов противодействия "российскому реваншу" в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец сообщил в Facebook, передает УНН.

Подали 200 поправок: стало известно, как Украина будет противодействовать "российскому реваншу" в ПАСЕ

"Несмотря на сложность ситуации, мы имеем несколько вариантов противодействия российскому реваншу. Сейчас мы подали около 200-т поправок. Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию", - написал Емец.

Он вместе с тем отметил, что ему "грустно смотреть, как Совет Европы сама уничтожает собственную сущность".

"Те принципы и ценности, ради которых эта международная организация и была создана. Принципы, которые должны быть важнее денег", - добавил он.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, сегодня рассмотрит изменения правил ПАСЕ, которые могут повлиять на вопрос возвращения России в организацию.

Как сообщал УНН, дискуссии и голосования на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы можгут затянуться до полуночи.

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