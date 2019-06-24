Подали 200 поправок: стало известно, как Украина будет противодействовать "российскому реваншу" в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Украина имеет несколько вариантов противодействия "российскому реваншу" в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец сообщил в Facebook, передает УНН.
"Несмотря на сложность ситуации, мы имеем несколько вариантов противодействия российскому реваншу. Сейчас мы подали около 200-т поправок. Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию", - написал Емец.
Он вместе с тем отметил, что ему "грустно смотреть, как Совет Европы сама уничтожает собственную сущность".
"Те принципы и ценности, ради которых эта международная организация и была создана. Принципы, которые должны быть важнее денег", - добавил он.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, сегодня рассмотрит изменения правил ПАСЕ, которые могут повлиять на вопрос возвращения России в организацию.
Как сообщал УНН, дискуссии и голосования на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы можгут затянуться до полуночи.