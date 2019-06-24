Повернення Росії в ПАРЄ: сьогоднішня сесія може тривати до півночі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Дискусії та голосування на сьогоднішньому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи може затягнутися до півночі, передає УНН, посилаючись на заяву ПАРЄ в Twitter.
"Довга ніч? Президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є щойно оголосила, що, з огляду на кількість ораторів і кількість поправок, сьогоднішня дискусія щодо повноважень і голосування на Асамблеї Ради Європи можуть "тривати до півночі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, сьогодні розгляне зміни правил ПАРЄ, які можуть вплинути на питання повернення Росії в організацію.