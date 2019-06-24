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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возвращение России в ПАСЕ: сегодняшняя сессия может продлиться до полуночи

Киев • УНН

 • 9553 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Дискуссии и голосование на сегодняшнем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы может затянуться до полуночи, передает УНН, ссылаясь на заявление ПАСЕ в Twitter.

Возвращение России в ПАСЕ: сегодняшняя сессия может продлиться до полуночи

“Долгая ночь? Президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье только что объявила, что, учитывая количество ораторов и количество поправок, сегодняшняя дискуссия по полномочиям и голосование на Ассамблее Совета Европы могут “продолжаться до полуночи”, — говорится в сообщении.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, сегодня рассмотрит изменения правил ПАСЕ, которые могут повлиять на вопрос возвращения России в организацию.

Украинские Национальные Новости

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