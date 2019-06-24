Страсбургский заговор: в ПАСЕ не поддержали поправки Украины для противодействия "российскому реваншу"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинская делегация подготовила более 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации, но "за" проголосовали лишь 52 европейцы, 110 - "против". Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и добавила, что это "настоящий Страсбургский заговор", передает УНН.
"Наша делегация подготовила более 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации. Алексей Гончаренко и Елена Сотник в зале поставили вопрос о ее (резолюции - ред.) возвращении в комитет для рассмотрения поправок. За это проголосовали лишь 52 честных европейцы, 110 против", - написала Геращенко.
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По ее словам, в ПАСЕ "происходит настоящий Страсбургский заговор".
Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, рассматривает изменения правил ПАСЕ, которые могут повлиять на вопрос возвращения России в организацию.