Страсбургский заговор: в ПАСЕ не поддержали поправки Украины для противодействия "российскому реваншу"

"Наша делегация подготовила более 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации. Алексей Гончаренко и Елена Сотник в зале поставили вопрос о ее (резолюции - ред.) возвращении в комитет для рассмотрения поправок. За это проголосовали лишь 52 честных европейцы, 110 против", - написала Геращенко.

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По ее словам, в ПАСЕ "происходит настоящий Страсбургский заговор".

Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, рассматривает изменения правил ПАСЕ, которые могут повлиять на вопрос возвращения России в организацию.