Есть страны-члены НАТО, которые готовы быть гарантами нашей безопасности - Зеленский

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"Есть страны-члены НАТО, которые готовы быть гарантами нашей безопасности. Они не могут обеспечить наше присутствие в НАТО, но они готовы делать все то, что должен был делать альянс, будь мы его членами", - сказал президент.

Детали

По словам Зеленского, это был бы нормальный компромисс. Такой вариант компромиссен для всех: для Запада, для Украины, которая хочет гарантий безопасности, и для россии.

"В этом будет точка в окончании войны для Украины", - заявил он. Также президент подчеркнул, что треть стран НАТО не видит Украину в составе НАТО, но его двери остаются открытыми для Украины.

Напомним

Зеленский рассказал, о чем готов говорить с президентом россии владимиром путиным.