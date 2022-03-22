Есть страны-члены НАТО, которые готовы быть гарантами нашей безопасности - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Суспільному сказал, что НАТО не хочет воевать с россией, поэтому и не принимает Украину к себе. Украина должна принять это решение, но постоянно напоминать блоку и о том, что есть другие гарантии безопасности, информирует УНН.
Цитата
"Есть страны-члены НАТО, которые готовы быть гарантами нашей безопасности. Они не могут обеспечить наше присутствие в НАТО, но они готовы делать все то, что должен был делать альянс, будь мы его членами", - сказал президент.
Детали
По словам Зеленского, это был бы нормальный компромисс. Такой вариант компромиссен для всех: для Запада, для Украины, которая хочет гарантий безопасности, и для россии.
"В этом будет точка в окончании войны для Украины", - заявил он. Также президент подчеркнул, что треть стран НАТО не видит Украину в составе НАТО, но его двери остаются открытыми для Украины.
Напомним
Зеленский рассказал, о чем готов говорить с президентом россии владимиром путиным.